Les editorials del grup Planeta haurien de deixar les entitats representatives del sector a Catalunya?

Un cop confirmada la decisió del grup Planeta de traslladar la seva seu social i fiscal a Madrid, es presenta el dilema de si les editorials que formen part del grup (entre elles Edicions 62) han d’abandonar les entitats representatives del sector, en concret el Gremi d’Editors de Catalunya i l’ Associació d’Editors en Llengua Catalana Una mirada a les respectives pàgines corporatives d’ambdues entitats ens permet veure que que el Gremi es defineix com a “l’associació empresarial que agrupa els editors de Catalunya”. Pel que fa a l’AELLC , “és una associació professional que agrupa les empreses editorials dels Països Catalans que publiquen en llengua catalana”. Tot i això, els estatus de les dues entitats, no recullen el requeriment de la seu social a Catalunya com a requisit per a formar-ne part.La lògica portaria a pensar que si el grup Planeta deixa de ser una empresa catalana per passar a ser una empresa madrilenya, els seus representants a les esmentades entitats (Patrici Tixis, de manera especial, com a president de Gremi), haurien de deixar els seus càrrecs en les entitats que representen les empreses editorials catalanes.Tanmateix, entre els principis fundacionals de l’AELLC s’establia que “a les dificultats pròpies de l’edició en qualsevol llengua d’àmbit demogràfic restringit, en el cas del català s’hi sumava el procés de recuperació i normalització, i la coexistència i competència, en el mateix territori, d’una llengua forta i d’ampli ús com és el castellà”. Caldria creure que difícilment pot contribuïr a aquesta defensa una empresa que, per motius polítics, ha traslladat la seva seu a la capital de l'estat.