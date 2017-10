L'Associació d'Editors en Llengua Catalana condemna la violència policial de l'1-O a la Fira de Frankfurt

Diumenge, 15 d'octubre de 2017 18:50 h

0 Compartir No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



(ACN)- L'Associació d'Editors en Llengua Catalana (AELLC) ha condemnat des de la Fira del Llibre de Frankfurt (Alemanya) la violència policial durant l'1 d'octubre. Ho ha fet llegint un manifest en el qual l'entitat, que representa a 96 editorials, ha mostrat el seu "rebuig a qualsevol forma de violència" i ha reivindicat "la paraula com a única eina per resoldre els conflictes". Amb aquest gest, els editors han volgut mostrar "el rebuig més enèrgic a qualsevol forma de violència" i han reivindicat "la paraula com a única eina per resoldre els conflictes". En aquest sentit, l'associació ha subratllat que l'1-O "el poble català va defensar el seu dret a vot de forma pacífica i democràtica", i que la resposta de la policia espanyola va ser "altament repressiva i violenta, amb més de 800 persones ferides".



El manifest de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana també ha defensat la identitat pròpia de Catalunya i ha criticat els "bloquejos econòmics i polítics de les últimes dècades".