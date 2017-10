El Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat arrenca amb menys actes per la intervenció econòmica del govern espanyol

Dilluns, 16 d'octubre de 2017 19:45 h

L'Institut de les Lletres Catalanes s'ha vist obligat a reduir les activitats programades i també els espais poètics previstos(ACN)- La 17ena edició del Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), se celebra al llarg d’aquesta setmana amb una programació marcada per la intervenció dels comptes de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) per part del govern espanyol. Segons han explicat els responsables de l'ens s'ha hagut de passar de les 60 activitats previstes en un inici a 35, i dels 26 espais poètics als 16. Amb tot, han remarcat que s'ha mantingut la qualitat de les propostes. Tot plegat en una edició que homenatjarà al poeta i dramaturg Josep Palau i Fabra i que comptarà amb artistes com Roger Mas, Maria del Mar Bonet i Biel Mesquida, Andrea Motis, Maria Arnal i Marcel Bagès, Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Ramon Madaula, Mone Teruel o Joan Artigas.La directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, ha explicat que des de la perspectiva del Festival Nacional de Poesia, la d'enguany havia de ser una edició marcada "per la consolidació i l'estabilitat en termes de programació, espais i propostes artístiques que permetessin obrir una porta cap a la internacionalització". Tanmateix, ha apuntat que en les darreres setmanes de setembre, la intervenció de l'estat espanyol en les finances de la Institució de les Lletres Catalanes ha comportat que el certamen sigui diferent de com s'havia dissenyat. "Ens veiem obligats a reduir dies de programació i a cancel·lar espectacles per poder assumir el compromís amb poetes, actors i músics", ha comentat Borràs.Al llarg de la setmana de durada del festival, Sant Cugat respirarà poesia amb un ampli ventall de propostes artístiques. Entre aquestes destaca 'Màrius Torres: un poeta líric', amb Emma Vilarasau, Ramon Madaula i Jordi Bosch o la interpretació musical d'Andrea Motis, Joan Chamorro i Ignasi Terraza.El programa contempla també una trobada de traductors al Museu de Sant Cugat i diferents activitats que es faran a espais com el Casal Torreblanca, la Casa de Cultura, les biblioteques de la ciutat o el Cafè Auditori, a més de les llibreries i galeries de la ciutat que participen assíduament a cada edició del Festival.Artistes com Roger Mas, Maria del Mar Bonet i Biel Mesquida, Andrea Motis, Maria Arnal i Marcel Bagès, Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Ramon Madaula, Mone Teruel, Joan Artigas faran possible la presència de les paraules de poetes com Maria Mercè Marçal, Vicent Andrés Estellés, Àngle Guimerà, Sam Abrams, Marta Pessarrodona, Lluís Calvo, Gabriel Ferrater i Josep Palau i Fabre, entre d'altres.