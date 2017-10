Borja de Riquer dirigirà la 'Història mundial de Catalunya'

Dimarts, 17 d'octubre de 2017 13:05 h

El proper any 2018 Edicions 62 publicarà, impulsada pel president de Grup62, Josep Ramoneda, i sota la direcció del catedràtic d’Història Borja de Riquer, una ambiciosa Història mundial de Catalunya dins la col·lecció Llibres a l’Abast.



El plantejament és Un llibre d’història rigorós i alhora divulgatiu, ordenat per dates clau, en el qual diversos historiadors i experts en cada època i matèria ens oferiran un retrat de com Catalunya s’explica amb el món i, també, del que Catalunya ha aportat a Europa i al món. Una història mundial de Catalunya amb una concepció global, oberta, plural i universal que, inspirada en la historiografia francesa més moderna (Histoire mondiale de la France, dirigida per Patrick Boucheron, i que, per cert, va generar una certa polèmica en els ambients literaris francesos), transcendeix els llocs de la memòria habituals.



Polifònica, accessible i amb exigència crítica, aquesta Història mundialsitua Catalunya dins d’un context global i es qüestiona passat, present i futur del nostre país en relació al món.



La idea del llibre, en paraules de l’editorial, es troba “en el convenciment que en la societat actual la reflexió és més necessària que mai, i amb la voluntat de proporcionar al lector català eines d’informació que l’ajudin a situar-se davant de temes fonamentals que preocupen en el món d’avui”.