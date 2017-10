Dan Brown presenta ‘Origen’ a la Pedrera

Dimarts, 17 d'octubre de 2017 17:40 h

L’escriptor nord-americàDan Brown ha presentat la seva nova novel·la Origen a Barcelona, en un acte a la Pedrera, un dels escenaris que precisament apareixen al llibre, ambientat en la seva major part a la capital catalana.



Origen arribaràa les llibreries en un gran llançament mundial en més de 50 països. En catalàestàpublicada per Columna Edicions.



Origen es desenvolupa en bona part a Barcelona (i també a Bilbao, Madrid i Sevilla). Aquestes són les ciutats principals per on transcorre la nova aventura d’en Robert Langdon. De la mà de l’autor d’El codi Da Vinci, el lector recorrerà escenaris com el monestir de Montserrat, la Casa Milà (la Pedrera) o la Sagrada Família.



La trama



En Robert Langdon, professor de simbologia i iconografia religiosa de la Universitat de Harvard, acudeix al Museu Guggenheim Bilbao per assistir a un anunci transcendental que “canviarà per sempre la faç de la ciència”. L'amfitrió de la vetllada és l’Edmond Kirsch, un jove multimilionari que s’ha convertit en una figura de renom mundial pels seus visionaris invents tecnològics i les seves prediccions audaces. En Kirsch, un dels antics alumnes més brillants d’en Langdon, es disposa a revelar un descobriment extraordinari que donarà resposta a les dues preguntes que han obsessionat la humanitat des del principi dels temps.



Poc després d’haver començat la presentació, meticulosament orquestrada per l’Edmond Kirsch i la directora del museu, l’Ambra Vidal, esclata el caos per a sorpresa de centenars de convidats i milions d'espectadors a tot el món. Davant l’amenaça imminent que la valuosa troballa es perdi per sempre, en Langdon i l’Ambra, perseguits per un enemic turmentat, han de fugir a Barcelona i iniciar una cursa contra rellotge per localitzar la críptica contrasenya que els donarà accés al secret revolucionari d’en Kirsch.



Seguint un rastre de pistes compost per símbols ocults en obres literàries i d’art modern, tindran poques hores per intentar desvelar la fascinant recerca d’en Kirsch… i la seva revelació colpidora sobre l'origen i el destí de la humanitat.



Una trama, centrada en aspectes de caire científic, sobre la que Dan Brown ha dit que"els científics discrepen en com la tecnologia ens afectarà. Jo intento ser optimista; hi ha molta més energia creativa que destructiva. Els éssers humans tendim a superar-nos".



Documentació sobre el terreny



Durant la presentació, Dan Brown ha recalcat que "Parlar amb especialistes i viure a la ciutat en la qual es desenvolupa la novel·la és essencial per a mi”. I per aquest motiu va visitar Catalunya a la recerca de documentació i pera recrear els ambients de la novel·la: “vaig passar molts dies a la Casa Milà (la Pedrera) i al Barcelona Supercomputing Center per Origen”.



Tanmateix, Brown ha manifestat, sobre els seus llibres que "sempre busco l'equilibri entre ciència i religió en els meus llibres. Les dues parts de l'equació són necessàries".



Actualitat catalana



A partir de la premissa que "Com a novel·lista estic constantment mirant al món: veient cap a on ens estem dirigint.", Dan Brown ha parlat de la situació política que viu ara mateix Catalunya: "Aquest és un moment dolorós i tinc molta esperança, sóc optimista i crec que tot se solucionarà". L'escriptor també ha apel·lat al diàleg i ha manifestat que "s'ha de tenir temps per escoltar a la gent i compartir idees, sobre aquelles idees que són diferents a les nostres".