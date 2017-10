L'Associació d'Editors en Llengua Catalana impulsa la campanya #MésQueMaiCultura a les xarxes socials

Divendres, 20 d'octubre de 2017 18:50 h

No hi ha cap vot

(ACN)- L'Associació d'Editors en Llengua Catalana impulsa a les xarxes socials la campanya #MésQueMaiCultura. Alguns dels missatges que han traslladat a les xarxes socials és “El país es mou. Mou-te amb ell. T'esperem a les llibreries, als teatres, als concerts, als cinemes...”.La presidenta de l'associació, Montse Ayats, ha explicat que van decidir tirar-la endavant amb la voluntat de sensibilitzar i "no s'oblidi la importància de la cultura" i en el seu cas els llibres. Ayats ha indicat que la tensa situació política ha fet sortir de les rutines i ha fet canviar els hàbits. "És evident que el consum cultural ha baixat i creiem que era bo impulsar una campanya a través de les xarxes".Alguns dels altres missatges que estan transmetent per les xarxes socials són:

Fem país amb els llibres!

Sense cultura no hi ha país

Sense cultura no hi ha debat d'idees

Tenim cultura de país, no deixem el país sense cultura



La presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana ha apuntat que en aquests moments al país hi ha molt moviment amb moltes mobilitzacions als carrers, però després, ha afegit, costa més dedicar temps a la lectura o per exemple a anar al teatre. Ha destacat que en qualsevol país l'educació i la cultura són bàsics "en temps de conflictes o de no-conflictes". Així mateix, ha apuntat que unes persones ben formades en el sentit cultural i educatiu tenen més possibilitats de tenir criteri propi i de defensar les idees. Tot i això, ha lamentat que s'hi dediquen pocs recursos. En aquest sentit, ha fet una crida a treballar per demostrar que amb més cultura i educació s'anirà millor.