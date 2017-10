La CNMC investiga possibles pràctiques anticompetitives al sector dels llibres de text no universitaris

Dimarts, 24 d'octubre de 2017 11:40 h

(ACN)- La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) espanyola ha incoat un expedient sancionador contra les empreses Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press (OUP), Edelvives, Edebé, McGraw Hill, McMillan, Pearson i Teide per possibles pràctiques restrictives de la competència. En concret, analitza acords o pràctiques concertades entre les entitats per al repartiment del mercat de l’edició i de la comercialització de llibres de text no universitaris a Espanya, la fixació de determinades condicions comercials i l’intercanvi d’informació comercial sensible.



Alhora, la CNMC investiga la possible existència d’acords o pràctiques concertades addicionals entre Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press (OUP), Edebé, McMillan, Pearson, Teide i Serbal que tindrien per objecte el fixament de preus i altres condicions comercials relatives al llibre de text en format digital a Espanya.



Finalment, la CNMC també investiga possibles pràctiques restrictives de la competència entre Grupo SM, Edebé i Edelvives, consistents en acords o pràctiques concertades per al repartiment de mercat en un segment de l’edició i la comercialització de llibres de text no universitaris a Espanya, en particular, els llibres de text per a centres de titularitat catòlica.



La investigació s’ha iniciat després d’una denúncia presentada per l’Editorial Vicens Vices.



A la vista de la informació inicial disponible, la CNMC considera que hi ha “indicis racionals” que Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press (OUP), Edelvives, Edebé, McGraw Hill, McMillan, Pearson, Teide i Serbal hagin comès possibles infraccions de l’article 1 de la Llei 15/2007, de Defensa de la Competència, i de l’article 101 del Tractat de Funcionament de la Unión Europea (TFUE), per conductes restrictives de la competència.