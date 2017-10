[L’aparador] LA CIUTAT NEUTRAL. BARCELONA 1911-1920

Dimecres, 25 d'octubre de 2017 10:30 h

El 1914 esclatà la Primera Guerra Mundial, el Regne d’Espanya es declarà imparcial i Barcelona esdevingué neutral. Aquell fet proporcionà a la ciutat una herència caòtica i virulenta amb personatges tenebrosos que hi transitaven però, malgrat tot, la ciutat millorà, s’engrandí i evolucionà cap a un futur incert.Foren deu anys imprescindibles per comprendre la ciutat actual, que tot just s’anunciava, un període de novetats, però també de contradiccions que els barcelonins s’esforçarien a superar.La ciutat neutral fa un repàs de l’evolució urbana de Barcelona i dels principals esdeveniments històrics entre 1911 i 1920 a través d’una gran quantitat de plànols, fotografies, dibuixos, anuncis i material històric.