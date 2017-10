‘L’homenatge’ de Xulio Ricardo Trigo guanya el Premi Nèstor Luján de Novel·la Històrica

Dimecres, 25 d'octubre de 2017 11:20 h

L’escriptor gallec Xulio Ricardo Trigo ha estat guardonat amb el XXI Premi Nèstor Luján de Novel·la Històrica per la seva darrera novel·la, L’homenatge, editada per Columna Edicions, en la que recrea l’ambient dels pintors modernistes a la Catalunya dels anys 30 del segle XX.La trama de L’homenatge ens situa a Sitges l’any 1932, quan Carles Solé, convidat per la vídua de Santiago Rusiñol, arriba a la població. El seu objectiu és l’homenatge escrit que vol dedicar al moviment modernista, però en realitat persegueix una venjança personal contra els grans pintors que molts anys enrere li van negar un lloc de privilegi. Solé haurà d’enfrontar-se a moltes dificultats en aquesta reunió amb els membres del Modernisme, que ell mateix ha convocat.L’obra de Xulio Ricardo Trigo ens introdueix en els racons més íntims del moviment modernista català, en una trama que no es pot separar de la investigació sobre els pintors i artistes que duu a terme Carles Solé.Xulio Ricardo Trigo és escriptor i fotògraf amb més d’una dotzena de títols publicats, entre els quals destaquen les novel·les Després de l’oblit, Els secrets de la reina, El somni de Tàrraco i Les veus del Liceu. Ha guanyat premis com l’Ausiàs March, el Maria Mercè Marsal o el Miquel de Palol, entre d’altres.El Premi Nèstor Luján de Novel·la històrica està convocat per Columna Edicions, i arriba enguany a la vint-i-unena edició. Entre els guanyadors d’edicions anteriors hi figuren nom com els de Jaume Clotet, Jordi Soléo Maria Carme Roca, entre d’altres.El jurat de la present edició estava format per Tin Luján, Jaume Sobrequés, Vicent Sanchis, Maria Carme Roca i Glòria Guasch.