[L’aparador] L'AVENÇ (octubre 2017)

Dimecres, 25 d'octubre de 2017 16:55 h

La Revolució d'Octubre, de la qual a tot Europa es commemora ara el centenari, ocupa bona part de l'atenció d'aquest número de L’Avenç.



El neuròleg Nolasc Acarín, antic membre del PSUC, reflexiona sobre l'experiència comunista a la Unió Soviètica, i es pregunta sobre què va portar tants joves com ell, a l'Espanya franquista, a militar en el comunisme. Imma Merino fa un repàs del cinema generat per la revolució, en què l'orientació cap a la propaganda volguda pel nou règim no va impedir l'aparició de grans creadors com Eisenstein, Dziga Vèrtov o Pudovkin. Ferran Muñoz Jofre ofereix una útil guia de lectura al volum publicat per L’Avenç amb el títol de Viatge a la Rússia soviètica, on s'apleguen els testimonis de molt diversos visitants de la nova Rússia entre la Revolució d'Octubre i la Guerra Civil espanyola. I Genís Barnosell fa un repàs a diverses novetats editorials publicades arran del centenari de 1917.



L'entrevista del mes és amb la historiadora del món grecoromà Mary Beard, catedràtica a Cambridge i activa intel·lectual feminista. En el bloc de l'opinió, l'escriptora Najat El Hachmi i el professor Jordi Moreras reflexionen sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils d'aquest estiu, i sobre el significat de la radicalització gihadista.



En l'apartat de ressenyes culturals, s'hi parla de Joan Ponç, Beethoven, Grace Paley i Henry David Thoreau, entre d'altres, i Jordi Puntí clou el número escrivint a propòsit de les seves lectures de Patrick Modiano.