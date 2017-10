[Agenda] Presentació del llibre «Els catalans als camps nazis», de Montserrat Roig

Dijous, 26 d’octubre a les 19:00 hores a l’Auditori del Museu d’Història de Catalunya (Plaça de Pau Vila, 3, Barcelona) Amb motiu del 40è aniversari de la publicació original d’aquest llibre, Edicions 62 presenten una nova edició d’aquesta obra cabdal sobre la deportació dels republicans catalans als camps nazis. Publicada per primera vegada l’abril de 1977, tan sols un any i mig després de la mort del general Franco, va tenir un fort impacte social i polític immediat, i va obtenir el Premi Crítica Serra d’Or 1978 en la categoria de reportatge històric. Presenten el llibre Rosa Toran i Roger Sempere.

