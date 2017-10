[L’aparador] DEU DIES QUE TRASBALSAREN EL MÓN

Divendres, 27 d'octubre de 2017 10:30 h

John Reid



Edicions de 1984



Des del setembre del 1917 fins al febrer del 1918, el periodista americà John Reed, va esdevenir un testimoni d'excepció de la Revolució d'Octubre, amb la seqüència revolucionària que arrenca el mes de febrer del 1917 amb el derrocament del tsar i culmina el mes d'octubre amb la presa del Palau d'Hivern que posa fi al règim tsarista. A partir d’aquell moment, el poder recaurà en el soviets: els obrers en armes.



John Reed va ser testimoni de primera mà de l’inici d’aquesta nova era. En aquest llibre s’hi descriuen les vagues i manifestacions que van precedir l’enderrocament del règim tsarista fins a la formació dels soviets, els debats que sorgien arremolinats amb l’acció del carrer, els primers decrets revolucionaris, Kérenski, Trostki o el mateix Lenin entrevistat a peu de trinxera, com qui diu. Tot viscut amb una exigència i arravatament que ens fa entendre que el que estava vivint era un fet tan extraordinari que encara avui és percebut pels poderosos com el gran fantasma que va recórrer Europa.



De la importància literària del llibre en dóna fe el fet que, avui dia, cent anys després, Deu dies que trasbalsaren el món continua sent la narració apassionada, fonamentalment viva d'aquest episodi històric. La crònica de referència de la Revolució Russa.