[Ressenya] CLÀSSICS PER A LA VIDA. UNA PETITA BIBLIOTECA IDEAL

Dissabte, 28 d'octubre de 2017 13:40 h

Traducció de Jordi BayodQuaderns CremaBarcelona, 2017176 pàgines12,00 €Els amants dels llibres, de la cultura en general, trobaran aquest llibre vital i meravellós. Tant com ho són els mateixos llibres i les lectures que hi contenen i les moltes visions que pot tenir un llibre. En general tots tenim una biblioteca més o menys ideal, segons els nostres gustos, preferències o atzars de la vida. Al llarg dels anys hem acumulat més o menys volums, per diferents motius, racionals o potser incompressibles al ulls d’avui. Però allà hi són, conformant una part important de la nostra biografia.Els clàssics, però, són els clàssics. Llibres als quals hom pot acudir en cas de necessitat i rellegir diverses vegades, en diverses èpoques, en diferents circumstàncies, i cada volta trobar-hi un nou sentit a allò que llegim. Nuccio Ordine ha utilitzat la seva mirada als clàssics per, d’una banda, extreure’n alguns fragments que ajudin a pensar i per altra, clar, elaborar una llista, opinable com totes les llistes, de llibres que poden conformar una “petita biblioteca ideal”.L’origen del present volum són les classes que un cop a la setmana Ordine oferia als seus alumnes a la Universitat. Es tractava d’un experiment en què llegia petits fragments d’obres en vers o en prosa “no necessàriament lligats al tema del curs monogràfic”. Les classes eren un èxit, els alumnes no hi fallaven i cada cop hi acudia més públic esporàdic. La conseqüència va ser que “finalment, alguns d’ells s’havien decidit a llegir altres clàssics i a llegir-los sencers”.Aquestes classes literàries van tenir una segona vida amb la seva publicació en forma d’articles al diari italià Corriere della Sera, amb la qual cosa van arribar al gran públic, per acabar-se convertint en llibre.Clàssics per a la vidaaplega els articles publicats per Nuccio Ordine a la seva columna «ControVerso» del suplement Sette del diari italià, entre el setembre de 2014 i l’agost de 2015. Són cinquanta títols, cinquanta fragment, cinquanta reflexions al voltant de textos clàssics encarats a manera de d’opinió oberta: Ordine ens planteja un tema, n’esbossa unes línies d’opinió i alhora ens obre la porta que tal que hi seguim pensant. Aquesta és, sens dubte, la gran virtut d’aquest volum, al mateix temps que el gaudi d’algunes lectures de llibres clàssics de tots els gèneres, que ens obren la gana i l’interès de reprendre les lectures. La paraula impresa com a element literari, certament, però també reflexiu, filosòfic, artístic, estètic, bell...Així, quan Nucio Ordine reflexiona, a partir d’un fragment de Cien años de soledad, de García Márquez, sobre “els crims que es poden cometre amb el silenci absolut de la història”, no podem sinó cercar a la biblioteca el nostre exemplars del llibre del premi Nobel i fer-li una ullada.I així anem fent camí, acompanyats del Quixot, del Mercader de Venècia, de Thomas Mann, de Stefan Zweig i el seu meravellós volum Mendel el dels llibres (sí, hem de “cedir el poder dels llibres i no als dels diners”, bella reflexió), i Borges, Kavafis, Pesoa.... I Ordine ens fan reflexionar sobre “l’avidesa dels guanys com a malaltia greu”, o com “el saber no és un do, sinó una conquesta difícil”, i encara com “el que importa és el viatge i no pas la meta”. Efectivament, com diu el subtítol del llibre, “una petita biblioteca ideal”.En paraules del mateix Nuccio Ordine, Clàssics per a la vida vol ser “tant sols un homenatge als clàssics en un moment difícil per a la seva existència”.I al fil d’això, Ordine fa una reflexió introductòria al paper de les humanitats i el mateix sentit de l’educació avui dia. Critica que els que els rectors acadèmics s’han convertit en directors i que els estudiants són avaluats amb crèdits; que tota la cadena educativa està destinada a trobar un lloc al mercat laboral, segons el que les empreses requereixen i no segons la necessitat de formació dels ciutadans; que els governs inverteixen enormes quantitats en digitalitzar i informatitzar les aules (i en programari que cal actualitzar contínuament per a benefici de les grans empreses), sense cap pla preestablert, i mentre deixem “caure en el buit” altres camins com el de la “formació i selecció dels docents o el de l’optimització de la ràtio entre professors i alumnes per fer l’ensenyança més incisiva(...)”. I és que no podem formar els nostres joves sense “professors que visquin amb passió i amb veritable interès la disciplina que imparteixen”.Al fil d’aquesta reflexió sobre l’ensenyament, Ordine recorda la bella història d’Albert Camus, que va dedicar el premi Nobel amb què va ser reconegut l’any 1957, en primer lloc a la seva mare, i també i de manera especial al seu professor a Alger, Louis Germain, qui no només li va plantar les llavors de la seva educació, sinó que “li havia ofert l’oportunitat d’esdevenir el que era”.Sí, Clàssics per a la vida, és un llibre per a gaudir de la primera a la darrera pàgina.