Vicent Pallarés, Margarida Castellano, Manuel Molins i Carles Camps, guardonats amb els Premis Octubre

(ACN)- La 46 edició dels Premis Octubre ha atorgat enguany el protagonisme a la mirada femenina, amb el Premi Joan Fuster d'assaig per a l'obra Passats i presents d’allà i d’ací. Memòria, autobiografia i jo, de Margarida Castellano, que mostra la importància que tenen en les noves societats multiculturals les dones que venen d'altres cultures i aporten un nou enfoc en les societats actuals. També la mirada femenina, en aquest cas la de la dona del músic valencià Francesc Tàrrega, té protagonisme en la novel·la Les llàgrimes d'Orfeu, de Vicent Pallarés, Premi Andròmina de Narrativa. Sense ser una biografia novel·lada, l'obra se centra en fets reals de la vida del guitarrista però vistos des dels ulls de la seva família i, en particular, de la seva dona.



Recuperat el premi de teatre



L'edició d'enguany ha recuperat el premi de teatre, batejat com Premi Pere Capellà. El guanyador ha estat el dramaturg valencià Manuel Molins per l'obra Ratzinger Papa 265 (els àngels de Sodoma). El Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia ha recaigut en Carles Camps (Cervelló, Baix Llobregat, 1948), amb l'obra El rastre d’uns escrits.



La Nit dels Octubre va estar dedicada a commemorar el centenari de la Revolució Russa i al record del 25è aniversari de la mort de Joan Fuster, amb la participació de Rafel Arnal, Màrius Serra, Maria J. Peris i Arcadi Valiente.



"Darrere d'un geni hi ha una parella que en pateix les conseqüències"



En roda de premsa, la portaveu del jurat del Premi Andròmina, va remarcat que s'ha valorat de manera especial una novel·la que combina narració de la vida del músic Francesc Tàrrega amb la percepció de la seva dona. L'autor de Les llàgrimes d'Orfeu, de Vicent Pallarés, ha explicat que la novel·la va néixer sobre la idea que "darrere d'un gran home hi ha una gran dona canviant-la per darrere de qualsevol geni, masculí o femení, hi ha una parella que en pateix les conseqüències". Pallarés narra el trasllat del cadàver del valencià Francesc Tàrrega, des de Barcelona fins a Castelló, i com en aquest camí la família reflexiona sobre la vida del guitarrista.



Dones immigrades que escriuen en català i reivindiquen una identitat mai reivindicada



Passats i presents d’allà i d’ací. Memòria, autobiografia i jo, de Margarida Castellano, ha obtingut el Premi Joan Fuster d'Assaig, valorant especialment "l’originalitat i actualitat de la temàtica, molt poc tractada i de gran impacte”, segons el jurat. La seva autora ha explicat que autores com Najat El Hachmi o Asha Miró han inspirat les seves reflexions sobre "dones immigrades que escriuen en català i reivindiquen una identitat que mai ningú havia reivindicat i ho fan amb l'autobiografia" i com aquest "hibridisme" afecta a les noves societats. "És la vida de dones que es desenvolupen a les escletxes del poder econòmic", ha assenyalat Castellano.



Corrupció i homofòbia al món vaticà



El Premi Pere Capellà de Teatre ha estat atorgat al dramaturg valencià Manuel Molins per l'obra Ratzinger Papa 265 (els àngels de Sodoma), una obra que gira al voltant de "la corrupció econòmica i l'homofòbia al món vaticà, totes dues contràries a la doctrina cristiana", segons ha explicat el seu autor. Molins ha afegit que, com es pot veure al subtítol, l'obra també se centra en la sodomia exposant que, segons l'evangeli, "els sodomites són aquells que no compleixen les normes de l'asil". El text combina poesia i prosa "donant veu a tots els punts de vista".



Premi Estellés



Per últim, el premi de Poesia Vicent Andrés Estellés ha estat per a El rastre d’uns escrits, de Carles Camps. Es tracta, segons que ha explicat el seu autor, d'una compilació de poemes amorosos, de memòria familiar, de reflexió sobre el llenguatge, poemes circumstancials i un últim poema que dona nom al llibre.



A l'edició d'enguany s'han presentat 149 originals, sis menys que en l'edició anterior. 13 obres han optat al Joan Fuster d'Assaig, valorat en 6.000 euros; 42 al Premi Andròmina de Narrativa, valorat en 10.000 euros; 50 al Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia, valorat en 3.000 euros i 44 al Premi Pere Capellà de Teatre, també valorat en 3.000 euros.