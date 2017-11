El món del llibre defensa la qualitat democràtica, la llibertat, la llengua i les institucions catalanes

Diumenge, 12 de novembre de 2017 13:40 h

(ACN)- L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, el PEN Català, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, el Gremi de Llibreters de Catalunya, entre altres, han elaborat un manifest a favor dels valors democràtics, la llibertat d'expressió, la llengua i la cultura i les institucions catalanes. En el text, les entitats i associacions dedicades al món del llibre denuncien que l'aplicació del 155 "ha provocat un bloqueig institucional que afecta greument els creadors i les indústries culturals". A més, defensen "la legitimitat de les urnes", rebutgen les "inhabilitacions" i els "empresonaments per motius polítics" i demanen que "s'actuï amb contundència contra les agressions perpetrades per grups feixistes".



Els signants del manifest han reclamat "la suspensió de totes les mesures d'intervenció política del legítim Govern de Catalunya per tal de tornar al lliure desenvolupament de la vida cultural del país". Les associacions d'escriptors, editors, il·lustradors, agents literaris, llibreters i distribuïdors han assegurat que defensaran la llengua catalana com defensen "totes les maneres de veure, d'entendre, de narrar i de pensar del món". "Estem resolts a treballar en la plena normalització de la llengua i en garantir el correcte desenvolupament i la vitalitat de la cultura pròpia com a base de convivència social", han afirmat. A més, han reivindicat que "torni a ser l'ús de la paraula, i no el de la violència o el de la judicialització, l'eina que permeti resoldre els problemes del món on vivim".



A més, han reivindicat "el dret a la informació i la llibertat d'expressió de les persones, i explícitament la dels professionals del món del llibre, dels escriptors i dels il·lustradors". "Sense llibertat d'expressió no només no podem fer la nostra feina, sinó que la societat en què vivim s'empobrirà i veurà minvat el seu accés a una cultura lliure, responsable i crítica", han reblat els representants del món del llibre.