[L’aparador] EL COR ÉS UN CAÇADOR SOLITARI

Dilluns, 13 de novembre de 2017 08:00 h

0 Compartir No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



Carson McCullers



L’Altra Editorial



El cor és un caçador solitari, que l’Altra Editorial recupera en una nova traducció d’Alba Dedeu, és una de les novel·les més importants de la literatura nord-americana del segle XX. Quan es va publicar, l’any 1940, Carson McCullers tot just tenia vint-i-tres anys i el llibre es va convertir en un fenomen literari internacional. La novel·la, ambientada en un poblet del sud dels Estats Units, narra la història de John Singer, un sordmut solitari que, gràcies al seu posat atent i amable, es guanya la confiança de tota mena de gent. La Mick Kelly, una adolescent que té pressa per créixer; el propietari del cafè on en Singer dina cada dia; un socialista emprenyat i borratxo; un doctor negre frustrat: tots li expliquen els seus problemes, i en John Singer, confident silenciós, els ajuda a canviar les seves vides de maneres imprevisibles.El cor és un caçador solitari és una novel·la commovedora, sensible i profundament humana que explora la solitud, la necessitat que tots tenim de ser compresos i la recerca de l’amor. Tot un clàssic contemporani.