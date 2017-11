El discurs d’acceptació del Premi Nobel de Bob Dylan en format llibre

Dilluns, 13 de novembre de 2017 10:55 h

L’editorial americana Simon & Schuster ha publicat el discurs que Bob Dylan va pronunciar com a acceptació del Premi Nobel de Literatura de l’any 2016 en reconeixent a la seva contribució a la música i les lletres durant els últims cinquanta anys. Tot i que Dylan no va acudir en persona a recollir el premi, sí que va haver de fer un discurs d’acceptació el dia 5 de juny d’aquest any, com a condició per a rebre oficialment el premi i els diners que l’acompanyen (uns 800.000 euros).El discurs del premi es tot trobar de manera gratuïta a la pàgina web de la Fundació Nobel i l’editorial Simon & Schuster n’ha publicat el text en format llibre. Són 23 pàgines en les que Dylan reflexiona sobre la seva vida i la seva experiència literària. Buddy Holly, Leadbelly, en la part musical i llibres com Moby Dick el van ajudar a donar forma a la seva pròpia visió de l’escriptura.A banda dels formats paper i llibre electrònic també s’han editat 100 exemplars signats i numerats per 2500 dòlars cadascun.