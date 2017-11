[L’aparador] L'AVENÇ (novembre 2017)

Dins una sèrie d'articles que miren de reconstruir els elements que van conformar la cultura del catalanisme en una etapa tan decisiva com van ser els anys 1960, Marta Vallverdúaborda en aquest número la història del moviment escolta, que va tenir una gran incidència en el moment i que va contribuir decisivament al canvi cultural entre les generacions més joves. En un altre pla, Giovanni Albertocchi ens introdueix, en ocasiódel cent cinquantèaniversari del seu naixement, la figura i l'obra de Luigi Pirandello, un dels grans autors del repertori teatral europeu. Altrament, Genís Barnosell comenta diversos llibres recents que han d'ajudar a entendre el gir independentista que ha fet la societat catalana, i Joaquim Rabaseda analitza musicalment els eslògans que s'han sentit en les últimes manifestacions. En el bloc de ressenyes culturals hi trobem, a més, els noms propis d'Eugeni d'Ors, Pasqual Maragall, Jordi Puntí, William Faulkner i, amb motiu de l'exposicióque li dedica el MACBA, Joan Brossa, que dóna lloc a la portada d’aquest número.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal