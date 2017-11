'Sodoma i Gomorra II', nou volum d’’A la recerca del temps perdut’ de Marcel Proust

Dijous, 16 de novembre de 2017 12:00 h

Viena Edicions acaba de publicar un nou volum de l'obra magna de Marcel Proust A la recerca del temps perdut, considerada una de les grans fites de la història de la literatura. Amb aquest nou volum s'assoleix la publicació dels quatre volums que Proust va publicar en vida, mentre que en resten les tres parts publicades pòstumament.



La voluntat és, en paraules de l'editorial "aproximar l'univers proustià a una nova generació de lectors que, fins ara, no havien tingut l'oportunitat de llegir Proust en català, fos perquè no tenien a l'abast la primera traducció, avui descatalogada, fos perquè l'opció lingüística del primer traductor els havia desanimat".



La traducció de l'obra de Marcel Proust a càrrec de Josep Maria Pinto ha estat rebuda per la crítica i els lectors amb grans elogis. Els successius volum publicats per Viena Edicions han generat gran expectació al món literari, tant als cercles especialitzats en l'obra de Proust, com entre el públic en general.



A la recerca del temps perdut és una anàlisi detallada de la complexitat de l'ànima humana i aprofundeix en el retrat de l'alta societat parisenca de final del segle XIX i començament del segle XX. A Sodoma i Gomorra Proust ens ofereix una visió més amarga i fosca que la dels volums anteriors de la Recerca, tenyits encara de la innocència de la infantesa i la primera joventut del protagonista.



En aquest segon tom de Sodoma i Gomorra el protagonista és convidat a Balbec a una vetllada a la qual també assisteix el baró de Charlus, que acudeix a la cita acompanyat del seu protegit, en Morel, un virtuós del violí d’origen humil, amb qui el baró ha establert una relació en què conflueixen dues forces: l’ambició d’en Morel i l’ànsia d’en Charlus per seduir-lo.



D’altra banda, les sospites del protagonista sobre l’orientació sexual d’Albertine arriben al paroxisme quan s’assabenta, en una conversa casual, que és amiga íntima de la senyoreta de Vinteuil, l’homosexualitat de la qual és un secret de domini públic. Això encén la gelosia del narrador, que se sent molt atret per Albertine.



La publicació de l'obra complerta d'A la recerca del temps perdut està prevista per a la darreria del 2022.