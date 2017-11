Lluís Llach retrata la vida d'un destacat baríton i d'un teatre del Paral·lel a 'El noi del Maravillas'

Dimecres, 22 de novembre de 2017 19:55 h

El músic i escriptor gironí no farà promoció del llibre per "les circumstàncies polítiques"



(ACN)- El músic i escriptor gironí Lluís Llach ha dedicat la seva tercera novel·la El noi del Maravillas (Empúries) a la vida d'un destacat baríton i un teatre de varietats del Paral·lel, el Maravillas. Roger Ventós (1939-2017) no va ser únicament un baríton de renom internacional en el món de l'òpera, sinó l'autor d'aquesta novel·la autobiogràfica, escrita per Lluís Llach. De fet, l'editor Jordi Cornudella ha apuntat que és la novel·la més autobiogràfica publicada pel músic.



Per explicar els seus orígens i detallar els seus primers passos com a cantant líric, Ventós introdueix el lector en el món fascinant del Maravillas, el teatre de varietats del Paral·lel on va créixer la seva família i on ell passa els anys d'adolescència i primera joventut. L'editorial Empúries ha apuntat que "a causa de les circumstàncies polítiques que tothom coneix", el fins ara parlamentari de Junts pel Sí "no farà personalment la promoció del seu llibre".



L'artifici novel·lesc realitzat per Llach, ha explicat Cornudella, consisteix en la forta relació de Roger Ventós, que ha tingut una llarga i exitosa carrera com a baríton operístic a escala internacional, amb un teatre del Paral·lel que es diu Maravillas, que és inventat. Una relació amb el teatre que tindrà "una repercussió molt fonda en la seva personalitat".



En un vídeo que va ser enregistrat abans de l'estiu que finalment no difondran des de l'editorial, Llach ha explicat que després de Les dones de la Principal (Empúries, 2014) es va posar de nou a escriure i el va seduir molt fer-ho sobre la història d'un cantant, un baríton baix, un cantant d'òpera molt famós amb carrera internacional, però que per "uns avatars que s'expliquen" a la novel·la s'havia educat en un teatre de varietats. Això va permetre a Llach apropar-se a un món que va conèixer que era el dels mestres de cant i l'òpera. En aquest context, ha apuntat que volia barrejar aquest món amb la Barcelona dels anys 20 i 30 que sempre l'ha fascinat molt perquè quan era universitari a la Facultat d'Econòmiques va llegir molts estudis sobre moviments anarquistes. Llach també ha declarat que hi ha moltes vivències personals al llibre. A ell li va interessar molt anar a classes de cant i va tenir tres professors durant uns 20 anys i això el permet, ha indicat, parlar del món de l'òpera des d'un cert coneixement.



Llach ha dit que el va impactar quan tenia entre 16 i 18 anys poder viure en contacte amb el món del Paral·lel i al carrer Escudellers com un estudiant que venia de món rural i descobrir la Barcelona del barri xinès. Noves vivències que s'unien a l'entrada a la universitat i la lectura d'assajos anarquistes. "Nosaltres venim d'això perquè ho hem viscut i gestionat i a vegades hi hem lluitat contra i hi hem reivindicat a favor i això està a la novel·la"



L'editorial ha apuntat que "a causa de les circumstàncies polítiques que tothom coneix, Lluís Llach no farà personalment la promoció del seu llibre". Cornudella ha indicat que Lluís Llach, parlamentari de Junts pel Sí, donava suport des del Parlament a un Govern que "la meitat és a la presó i l'altre a l'exili" i "no costa d'entendre que la seva decisió hagi estat no celebrar la sortida del llibre com li hauria agradat". De fet, van endarrer l'aparició del llibre a finals d'agost i al pensar que hi hauria turbulències polítiques van decidir passar-ho al novembre perquè creien que "ja estarien tots tranquils, però les coses no han anat com s'havien previst", ha apuntat Cornudella.



Llach va debutar com a escriptor l'any 2011 amb la novel·la 'Memòria d'uns ulls pintats' (Empúries), amb 'Estimat Miquel' (Empúries, 2013), on va donar testimoni de 20 anys d'amistat amb el poeta Martí i Pol, i amb 'Les dones de la Principal' (Empúries, 2014).