L'escriptora i artista Irene Solà guanya el Premi Documenta 2017 amb la novel·la 'Els Dics'

Dilluns, 27 de novembre de 2017 19:40 h

(ACN)- L'escriptora i artista Irene Solà (Malla, 1990) ha guanyat el premi Documenta 2017 amb la novel·la Els Dics, que reflecteix l'essència poètica del món rural i la combina amb flaixos de la vida urbana. El jurat (que està format per Pau Vidal, Marina Espasa, Jesús Cartañà, Èric del Arco i l’editora Eugènia Broggi) ha valorat la intenció literària, la voluntat experimentadora i el gruix del món dels personatges que caracteritza i ha destacat la proliferació d’històries distòpiques i de ciència-ficció en les quals el poder de la tecnologia aplicada a les relacions sentimentals és predominant. L'obra de Solà es publicarà el març del 2018 per l’Altra Editorial.



Solà ha exposat i llegit la seva obra al CCCB, a la Whitechapel Gallery (Londres), al Bòlit (Girona), al Quick Time Festival (Reykjavík), al Festival Internacional de Poesia de Sant Cugat, al LadyFest Barcelona, i a la IX Edició del Festival Literari Tocats de Lletra (Manresa), entre d'altres. A banda, ha rebut les ajudes a la creació literària del Departament de Cultura el 2016, la Beca Art Jove 2015, la Beca Ciutat de Vic a la Creació Artística 2013 i el Premi de Poesia Amadeu Oller 2012.Solà, que resideix a Londres i anteriorment ja havia publicat Bèstia (Galerada), ha estudiat la Llicenciatura de Belles Arts a la Universitat de Barcelona i a la Listaháskóli Íslands (Islàndia); i té un màster de Literatura, Cinema i Cultura Visual per la Universitat de Sussex.