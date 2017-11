[L’aparador] EL QUADERN D’OSIRIS. ELS DIARIS DE SARA FORD

Montserrat Segura Edicions Cal·lígraf La jove Sara Ford rep un diari com a regal el dia del seu aniversari. El bateja amb el nom d’Osiris, en honor al déu egipci que li agrada més. La noia, tot i que va néixer als Estats Units, viu a l’Egipte de començament del segle XX, quan arqueòlegs i lladres de tombes es disputaven els tresors que s’amaguen sota la sorra del desert, i una civilització mil·lenària, amb una escriptura de signes jeroglífics, sortia a la llum. La Sara i el seu germà egipci, el Fosc, viuen —al voltant de l’excavació de la tomba d’un faraó— una història apassionant, plena d’aventures perilloses que resoldran amb enginy i valentia; una aventura que els farà créixer i els ajudarà a conèixer i estimar aquella misteriosa civilització. L’autora, Montserrat Segura, ha escrit diversos llibres juvenils i de relats i ha estat guardonada amb el premi Joaquim Ruyra de Narrativa 2017 (Premis Recull). El llibre s’acompanya de les il·lustracions de Dani Torrent.

