Divendres, 1 de desembre de 2017 08:00 h

ACN/Redacció- La Fira Internacional del llibre de Guadalajara (Mèxic) ha premiat la proposta catalana com el millor estand en categoria de plata. El jurat de la 31a edició de l'esdeveniment ha reconegut l'espai perquè ha estat una de les "poques" iniciatives que integren en el seu catàleg llibres sobre art, té un disseny i "convida" a entrar-hi. Entre els premiats en altres categories hi ha la secretaria mexicana de Cultura, les universitats mexicanes de Colima i l'Autònoma de San Luis Potosí i la institució ProChile. La Fira Internacional del llibre de Guadalajara, que s'allarga fins diumenge dia 3 de desembre, és la trobada editorial més important de l'Amèrica Llatina. Aquest 2017 Madrid ha estat la regió convidada d'honor.



El Gremi d’Editors de Catalunya hi està present amb un estand català, coordinat per l’ICEC. En total hi han participat més de 70 editorials catalanes.