Nova edició de ‘Wonder’, de R. J. Palacio, coincidint amb l’estrena de la pel·lícula

Coincidint amb l’estrena de la pel·lícula Wonder a Catalunya, l’editorial La Campana publica una nova edició del llibre de R. J. Palacio en el qual es basa la pel·lícula. El llibre ha estat un dels èxits editorials a casa nostra amb més 150.000 exemplars venuts en català i més de 6 milions arreu del món. El llibre explica la història d’ August (Auggie) Pullman, un nen que ha nascut amb una greu deformació a la cara i s’ha hagut de sotmetre a tantes operacions que no ha pogut anar mai a l’escola; fins ara, que té deu anys i està a punt de començar cinquè a l’escola Beecher.

