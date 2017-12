[Ressenya] MEMÒRIA PERSONAL

Diumenge, 3 de desembre de 2017 11:05 h

Joseph ConradTraducció de Josep Maria MuñozL’AvençBarcelona, 2017160 pàgines13 €La literatura de Joseph Conrad ens evoca, sempre i a tothora, el mar, tant com evocadora va ser la seva vida, com a mariner primer, i escriptor després. Lord Jim, Amb la corda al coll o El cor de les tenebres, són obres referencials de la literatura anglesa.Nascut a Berdicev, l'any 1857, llavors ciutat polonesa i actualment a Ucraïna, als setze anys s'embarca com a mariner primer i més tard com a oficial en diverses navilieres angleses. La passió pel mar el porta a dedicar-se plenament a la literatura, en llengua anglesa, i abandonar l'ofici de mariner un cop va arribar a capità i va obtenir la nacionalitat britànica. Tot i que primer va conrear els relats curts, ubicats en els mars del Sud, van ser les seves novel·les les que li donarien el reconeixement tant d’altres escriptors com dels nombrosos i fidels lectors que anava aplegant.La proposta editorial d’escriure les seves anades i vingudes es va concretar en aquesta Memòria personal que es situa més aviat en el camp de la reflexió personal al fil de determinats aspectes de la vida de l’escriptor. Tot i que el manuscrit original (que ve veure dues edicions el 1912 i el 1916) va decebre en un primer moment el seu editor, el cert és que la personalitat i les vivències de Conrad queden paleses en les pàgines d’aquest (breu) llibret, que s’allunya en cert manera de l’autobiografia per a convertir-se en un recull d’apunts, de notes més o menys disperses, més o menys coherents, més o menys reflexives.Trobem a les ratlles de Memòria personal un recorregut puntual per la vida de Josep Conrad, de la seva infantesa, de la geopolítica i societat del moment a través de la seva família, les primeres lectures de Victor Hugo, el Quixot, Shakespeare (“una edició d’un sol volum, per cinc xílings, de les obres dramàtiques”); i l’aprendre a llegir i també“l’art de llegir en veu alta”; i clar, la seva dedicació al mar, i la importància que aquest mar ha tingut a la seva vida, fonamental i la descoberta de nous mons.Però en aquest llibre Conrad reflexiona sobre la seva pròpia existència i trajectòria i sobre l’escriptura de manera general i la seva obra en particular. I un fet fonamental: el perquè escriu en anglès, una llengua que no només no és la materna, sinó que passa per davant de la llengua francesa que li era més propera. Però aquest “assumpte”queda aclarit, per a curiosos i detractors, quan afirma que “la facultat d’escriure en anglès és tan natural com qualsevol altra aptitud amb la qual podria haver nascut. Tinc l’estranya i aclaparadora sensació que sempre ha estat una part inherent de mi mateix. L’anglès no va ser per a mi ni una qüestió d’elecció, ni d’adopció”.Poques vegades podem veure com vida i literatura es donen la mà de manera tan intensa com en Joseph Conrad.