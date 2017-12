[L’aparador] EL PACIFISTA QUE PRETENIA VOLAR UNA DISCOTECA

Joan Gasull Llibres del Segle El cas Tiffany’s forma part de la memòria col·lectiva de diverses generacions. L’autor d’aquest llibre va viure els fets de molt a prop i en fa una narraciótrepidant i fidedigna, molt diferent de la versiómanipulada i propagandística que en va donar el règim franquista. Joan Gasull s’endinsa en la dura repressióde l’època, en la ràbia continguda dels resistents al franquisme, en la vida quotidiana a les presons i en tot un entramat de relacions que converteixen la novel·la en un retrat fidel de l’època. El diari Los Sitios del 22 d’octubre de 1969 portava el següent titular: “Consejo de guerra sumarísimo contra un individuo que pretensióvolar el Tiffany’s”. Aquest llibre és la història novel·lada d’aquell atemptat fallit, fidel al relat històric, escrita amb un extraordinari tremp literari i narrada per un dels protagonistes d’una accióque el règim no va dubtar a qualificar d’”atemptat terrorista”.

