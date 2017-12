James Ellroy, guardonat amb el premi Pepe Carvalho 2018

Dimarts, 5 de desembre de 2017 11:55 h

0 Compartir No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



El jurat destaca que l'escriptor nord-americà "reinventa i expandeix els marges del gènere negre"



(ACN)- L'escriptor nord-americà James Ellroy (Los Angeles, 1948) ha estat guardonat amb el premi Pepe Carvalho 2018, que atorga l'Ajuntament de Barcelona en el marc de la BCNegra. El jurat, format per Carlos Zanón, Antoni Iturbe, Andreu Martín, Rosa Mora, Daniel Vázquez Sallés, Sergio Vila-Sanjuán i Paco Camarasa, ho ha decidit per unanimitat i ha destacat que "des de fa dècades i novel·la a novel·la, reinventa i expandeix els marges del gènere negre cap a territoris històrics, socials i estilístics personals i ambiciosos". I ha assegurat que "Ellroy és talent, ofici, treball i passió". L'escriptor nord-americà ha centrat la seva obra en el gènere policíac i ha escrit més de vint obres, entre novel·la i assaig, amb un estil sec, tallant, i amb un to obscur i macabre. El premi Pepe Carvalho s'entregarà el pròxim 1 de febrer en el marc del BCNegra, que tindrà lloc entre el 29 de gener i el 4 de febrer.



El jurat del premi ha definit les obres de James Ellroy com "thrillers corals, maquinàries sofisticades al mateix temps que torrencials, combats entre púgils de cops secs i veritables sempre explorant l'imaginari nord-americà, els nostres pecats i els dels nostres pares, les deixalles violentes del poder polític i econòmic: mansions, carrerons i clavegueres”.



Una vida difícil



La vida d'Ellroy ha estat marcada per l'assassinat no resolt de la seva mare el 1958. Ellroy va viure una infantesa i adolescència rebels fins que es va allistar a l'exèrcit, carrera que va abandonar per cuidar el seu pare malalt. Després de la seva mort, es va dedicar de ple a una carrera de delinqüència, alcohol i drogues; dormia al carrer i va estar també a la presó. Quan va decidir refer la seva vida, va començar a plasmar l'obscur món dels baixos fons a les seves novel·les.



De la seva obra destaca l'anomenat Quartet de Los Ángeles publicat per Literatura Random House, i format per les novel·les La Dalia Negra (1987), El gran desierto (1988), L.A. Confidential (1990) i Jazz blanco (1992). També destaca l' autobiografia Mis rincones oscuros (1996), en la qual relata la investigació so­bre la mort de la seva mare i Perfidia (2015), publicat per la mateixa editorial. A principis de gener arribarà a l'estat espanyol Mis rincones oscuros. Angle Editorial ha publicat A la caça de la dona.



Una obra molt cinematogràfica



De fet, la seva obra ha estat portada al cinema en diverses ocasions: el 1997 amb la premiada L.A. Confidential del director Curtis Hanson i el 2006 amb La Dalia Negra sota la batuta de Brian de Palma. Els seus personatges decadents i mancats d'esperança l'han portat a ser anomenat "el gos diabòlic de la novel·la negra nord-americana".



Amb el Premi Pepe Carvalho, que atorga l'Ajuntament de Barcelona, es vol fer un reconeixement especial a autors nacionals i internacionals de prestigi i trajectòria reconeguda en l'àmbit de la novel·la negra. El guardó vol ser un homenatge a la memòria de l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán i al seu cèlebre detectiu Pepe Carvalho.



L'escriptor James Ellroy s'afegeix, així, a la llista dels premiats en edicions anteriors: Dennis Lehane (2017), Donna Leon (2016), Alicia Giménez Bartlett (2015), Andrea Camilleri (2014), Maj Sjöwall (2013), Petros Màrkaris (2012), Andreu Martín (2011), Ian Rankin (2010), Michael Connelly (2009), P.D. James (2008), Henning Mankell (2007) i Francisco González Ledesma (2006).