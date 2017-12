[L’aparador] AIRES

Divendres, 15 de desembre de 2017 13:05 h

Philippe Jaccottet



Cafè central



Jaccottet va començar a escriure aquesta obra (què Cafè Central ens presenta en traducció, sempre solvent, d’Antoni Clapés) el 1961, en un moment en què havia descobert la cultura oriental. El poeta es va sentir empès a traduir haikús d’Issa, Busson o Bashö, que anotava en el mateix quadern on hi havia els primers esbossos d’Aires.



La percepció d’ingravidesa encarnada en objectes modestos i en l’àmplia gamma per ser dits —les flors, el nacre, la lluna, els miralls, les bandades d’ocells—; la suggestió per una llum temptativa i no triomfal que redescobreix cada dia en les seves caminades pels rodals de Grignan; la levitat i la fragilitat, en fi, donen com a fruit els poemes d’Aires, que són com llampecs de vida en l’opacitat i la foscor del món.



Jaccottet aprofundeix en la seva poesia del dubte, del deseiximent, contrària a l’excés de negativitat imperant, i el poeta “ignorant” pretén, des de la modèstia dels seus versos, il·luminar l’esperit sense deixar rastre.



No m’importa gens el principi del món



Ara les fulles s’avaloten

ara palpo la fusta afligida

d’un arbre immens



I la llum a través seu

brilla de llàgrimes