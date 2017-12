Jordi Herralde recull el Premi Atlàntida del Gremi d'Editors durant la 32ena Nit de l'Edició

Dimarts, 19 de desembre de 2017 11:00 h

(ACN)- L'editor Jordi Herralde ha recollit aquest dilluns el Premi Atlàntida del 2017 que atorga el Gremi d'Editors, en el marc de la trenta-dosena Nit de l'Edició. El guardó reconeix anualment una personalitat de prestigi que s'hagi destacat per la contribució al foment de la lectura i del món del llibre i pel compromís en la defensa del valor de la cultura i de la propietat intel·lectual. Des de la primera convocatòria, l'any 1986, el Premi Atlàntida ha recaigut en personalitats com Václav Havel, Jacques Santer, Viviane Reding, Fabià Estapé, José Manuel Blecua, Javier Solana, Jordi Savall, Joan Manuel Serrat, Jaume Plensa o Isabel Coixet, entre d'altres.



El Gremi d'Editors de Catalunya ha fet també un reconeixement especial, en el decurs de la Nit de l'Edició, a Beta Editorial i Editorial Teide, pels seus 75 anys d'activitat editorial continuada; i a Angle Editorial, Editorial Octaedro i Viena Edicions pel seu 25è aniversari.



Així mateix, la Cambra del Llibre de Catalunya, institució integrada pels editors, llibreters, distribuïdors i indústria gràfica de Catalunya, ha atorgat el 23è Memorial Fernando Lara a Arianna Squilloni editora de A Buen Paso, editorial independent fundada el 2008 que publica llibres il·lustrats de producció pròpia (llibres infantils, àlbums i alguna novel·la) que han estat traduïts a 12 idiomes i han guanyat premis nacionals i internacionals. El Memorial Fernando Lara guardona anualment la tasca d'un jove emprenedor en el món editorial.



Finalment, l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya i el Gremi d'Editors de Catalunya han lliurat el XX Premi de Traducció Ángel Crespo a Carlos Fortea per la traducció de l'alemany de l'obra Kafka, de Reiner Stach, publicada per Acantilado.