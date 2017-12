[L’aparador] LA POR DE LA LITERATURA

Aquest breu llibret és una selecció de textos d’una de les escriptores romaneses actuals més rellevants ( autora del poemari La meva pàtria A4 ) i que configuren una poètica singular. Trobem preguntes, però també hi ha respostes sobre poesia, sobre literatura, sobre la relació del creador amb si mateix i amb l’exterior. En un món en què es parla i s’escriu en excés, Blandiana ens suggereix que el sentit de la poesia és el de restablir el silenci.

