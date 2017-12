10 LLIBRES DEL 2017

Divendres, 29 de desembre de 2017 19:20 h

Tal i com ja vam fer a finals dels anys 2014 2016 us presentem una selecció dels llibres que més ens han agradat, a tall de resum d'aquest 2017 que ja fineix.. Benedict Wells (Editorial Les Hores). Traducció de Ramon Farrés. La vida és plena d’alts i baixos. De fets dramàtics i d’esperances. Wells escriu sobre la vida, les il·lusions i les esperances. La pèrdua i la soledat. Guanyadora de l’European Union Prize for Literature, aquesta és una narració emocionant, trista i vital a l’hora, plena de calidesa i de futur. De lectura corprenedora i impactant.,. Martí Domínguez (Edicions Proa). En el marc d’una intriga policial, i al voltant d’uns crims, Martí Domínguez dibuixa la València pepera. En la narració s’entrellacen la societat burgesa i els ambients universitaris i culturals, en una mirada descriptiva, àcida i divertida d’una ciutat de províncies, amb els seus ecosistemes socials, les capelletes culturals i les misèries morals d’uns i altres.. Nuccio Ordine (Quaderns Crema). Traducció de Jordi Bayod. Bellíssim exercici d’amor a la literatura. En una cinquantena de petits articles, el pensador italià ens transmet la passió pels llibres, i les reflexions que se’n deriven de la seva lectura. Podeu llegir la ressenya d’aquest llibre AQUÍ . Siegfried Lenz (Edicions de 1984). Traducció de Ramon Monton. Tot i ser un autor referencial a Alemanya, Lenz no va veure mai publicada aquesta novel·la. Considerada antipatriòtica, El desertor ens situa en l’ambient de final de la Segona Guerra Mundial. El protagonista es debat entre la seva consciència i el deure que l’obliga a matar. Desertarà, però la vida a la nova societat promesa esdevé igualment conflictiva. Una novel·la reflexiva i plenament vigent.. Christian Ingrao (Acantilado). Traducció de José Ramón Monreal. El nazisme no va ser només cosa de quatre esbojarrats que van seduir amb la seva màgia la societat alemanya. Historiadors, filòsofs, universitaris, economistes... l’elit intel·lectual alemanya dels anys trenta va fer seves les tesis nacionalsocialistes i les va ajudar a evolucionar fins a crear un corpus ideològic jurídic i social, que com a darrera conseqüència va planificar l’extermini de vint milions de persones considerades inferiors. L’historiador francès Christian Ingrao analitza el com i el perquè aquests intel·lectuals van decidir formar part de l’aparell nazi. Un treball apassionant. Podeu llegir la ressenya d’aquest llibre AQUÍ Henryk Sienkiewicz (Edicions Cal·lígraf). Traducció de Carles Riba. Conegut sobretot per la seva obra Quo Vadis, Sienkiewicz va ser un prolífic autor que al llarg de la seva vida va militar en la causa nacionalista polonesa i en el pacifisme. Aquest recull de relats, traduïts al seu moment per la ploma magistral de Carles Riba i recuperada ara per Edicions Cal·lígraf ens ofereix una bona oportunitat d’acostar-nos a l’obra apassionant del premi Nobel.Philippe Jaccottet (Cafè Central). Traducció d’Antoni Clapés. El suís Jaccottet és un dels més grans poetes viu en llengua francesa. Cafè Central ens porta, en traducció de Toni Clapés, aquest recull iniciat el 1961 i publicat finalment el 1967. Amb el paisatge de Grignan de fons, ens apropem a l’ànima del poeta, amb versos senzill i intensos. Podeu llegir la notícia d’aquest llibre AQUÍ . Francesc Trabal (Quaderns Crema). L’obra de Trabal s’ha mantingut en un discret segon pla a les pàgines de la literatura catalana. Coincidint amb el rellançament de l’editorial que va fundar Jaume Vallcorba, recuperem quatres de les novel·les de Trabal que ens donen una visió de la seva brillant narrativa, inquieta, divertida i agosarada per al seu temps, els anys trenta del segle XX, a cavall de dues èpoques.. Sir Arthur Conan Doyle (Viena Edicions). Traducció de Xavier Zambrano. Feliç iniciativa la de Viena Edicions que recuperar en traduccions actualitzades les obres complertes del detectiu més famós de tots els temps (el Canon Holmesià, com s’anomena). Aquest primer volum ens porta una dotzena dels relats que Conan Doyle va fer protagonitzar a Sherlok Holmes, acompanyats per sengles interessants assajos d’acompanament.. Steve Jones (Libros Cúpula). L’any 1977, ara fa justament 50 anys, el punk va esclatar amb força al Regne Unit. Londres es va convertir en la capital de la revolta, com a resposta a les dramàtiques mesures que la dreta reaccionaris va imposar a nivell econòmic, educatiu i social. Els abanderats de la música punk van ser, sens dubte els Sex Pistols i la visió que de tot plegat en dona el seu fundador Steve Jones. Revolta juvenil, però també moda, art, literatura, fanzines... tot això va ser el punk. Jones repassa la seva atzarosa vida de manera directa i crua i ens dona una visió de la joventut d’aquell moment.