La darrera aventura de Smiley

Divendres, 12 de gener de 2018 10:10 h

John le Carré tanca el cicle d’agent Smiley amb El llegat dels espies



Cada nova novel·la de John le Carré és tot un esdeveniment. En aquest cas ho és per partida doble, ja que amb la publicació d’El llegat dels espies (Edicions 62) l’autor britànic posa el punt i final a la història de l’agent Smiley i clou el cicle de novel·les que va iniciar el 1961 amb Trucada per a un mort (que molts lectors recordaran amb la portada groga i negra de Jordi Fornas a la col·lecció“La cua de palla”) i que compta amb títols tan emblemàtics com Un crim de qualitat (1963), El mirall dels espies (1965), El talp (1974), La gent d'Smiley (1979) o El pelegrí secret (1990), tots ells editats per Edicions 62.



John le Carré, que ve de publicar les seves atzaroses memòries Volar en cercles (Edicions 62, 2016), fa una mirada al passat per a reviure en el nostre món contemporani els seus personatge de ficció. De la mà del narrador Peter Guillam, un agent ja retirat, reclutat i protegit de Smiley en el seu temps, fa una crònica detallada de les llums i ombres d’una operació secreta que ens serveis britànics van dur a terme a finals dels anys cinquanta i primers seixanta contra els serveis d’intel·ligència d’Alemanya de l’Est (la temuda STASI) i en la qual van morir els millor agent britànic de tots els temps i una dona innocent.



Tots els personatges habituals de Le Carré (Leamus, Mundt, Control...) apareixen en les pàgines d’El llegat dels espies i ho fan per a donar compte final del seu llegat, i per fe balanç i reflexionar sobre qui és responsable dels actes comesos en el passat.