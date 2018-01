L'escriptor Francesc Puigpelat guanya el premi memorial Agustí Vehí del Tiana Negra

Dissabte, 13 de gener de 2018 08:00 h

El festival homenatjarà Manuel de Pedrolo, Maria Aurèlia Campany i a Jaume Fuster



(ACN)- L'escriptor Francesc Puigpelat (Balaguer, 1959) ha guanyat el premi memorial Agustí Vehí, Vila de Tiana, en la cinquena edició del guardó per l'obra Magret i els anarquistes. El jurat ha considerat el treball de Puigpelat com una proposta amb una escriptura "molt sòlida" i que demostra que "el gènere negre i la qualitat literària van de bracet". L'obra guanyadora es publicarà a finals d'estiu i es presentarà al públic en el transcurs de la Setmana del Llibre en català. L'autor rebrà el premi dotat en 2.000 euros el 19 de gener en el marc del festival.



El premi s’emmarca en la sisena edició del festival Tiana Negra, una de les trobades anuals de referència de la literatura negra en català, que es farà els propers 19 i 20 de gener a Tiana (Maresme). El certamen reunirà una vintena d'autors del gènere d'arreu del país i impulsarà una vintena d'activitats. La cita homenatjarà els centenaris del naixement de Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany i el vintè aniversari de la mort de Jaume Fuster.



Connexions anarquistes



Magret i els anarquistes és una novel·la protagonitzada pel comissari Magret. L'argument parteix de l'arribada de l'investigador a Catalunya el desembre de 1936 a la recerca del gàngster més buscat d'Europa de qui no es coneix la identitat. El protagonista farà la recerca del delinqüent al costat de Llibert Tarrés, un anarquista que també busca el fugitiu perquè el té amenaçat de mort. Poc a poc el comissari Magret descobrirà que la relació entre Llibert Tarrés i el gàngster va més enllà del que es creia.



Es tracta d'una obra que connecta amb l'anarquisme i que, segons, l'autor és la novel·la "més estranya que ha escrit mai". Tot i que Puigpelat ha descartat que el volum tingui un rerefons polític ha subratllat que al protagonista "li sorprendrà" la situació que es trobarà a Barcelona l'any 36.



Tiana, capital del gènere negre



El director del Tiana Negra, Sebastià Bennassar, ha recordat que al marge de la celebració de les tres efemèrides literàries també passaran pel festival autos del gènere com Biel Cussó, Rafael Vallbona, Marc Moreno, JR Armadàs, Ramona Soler, Salvador Balcells, Montserrat Espallargas, Susana Hernández o Elisenda Albertí.



De nou es duran a terme taules rodones per presentar les principals novetats negres del 2018 i es recuperarà la figura de Sherlock Holmes en l'activitat “Cadira d'orelles”. També hi haurà un lloc per la música, la lectura de texts negres i espai per a les signatures dels autors. La cloenda internacional serà de la mà de l'escriptor portuguès Mário Zambujal.



Els organitzadors assenyalen l'edició de 2018 com "la més literària" de les que s'han celebrat fins ara. Bennassar, ha apuntat que mai s'havia publicat tanta novel·la negra de "qualitat mitjana" com en els últims anys. "Tenim un problema a nivell d'indústria i lectors però hi ha molta qualitat", ha manifestat.



En els últims cinc anys han passat pel certamen més de 5.000 participants, s'han organitzat un centenar d'activitats amb la presència de 100 escriptors. El gruix d'activitats es duran a terme a la Sala Albéniz del Casal de Tiana.