Llucia Ramis guanya el Premi Llibres Anagrama de Novel·la amb l’obra ‘Les possessions’

(ACN)-L’escriptora i periodista Llucia Ramis ha guanyat el 3r Premi Llibres Anagrama de Novel·la amb l’obra Les possessions. El jurat ha destacat la “mestria i solidesa narrativa” de l’autora, amb un novel·la composta per “múltiples capes” i narrada per una veu protagonista d’una “gran humanitat” escrita amb una llengua “rica i vibrant”. Les possessionsés el relat “personal i valent” del viatge d’una dona al seu passat familiar, a l’amor, als desenganys, ambicions i frustracions i de les circumstàncies a partir de les quals es construeix la seva pròpia identitat. L’obra s’ha imposat a 28 originals presentats al guardó, que està dotat amb 6.000 euros.

