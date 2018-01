El Premi Crexells es reformula i distingirà només obres publicades i distribuïdes

Dissabte, 20 de gener de 2018 11:20 h

(ACN)- L’Ateneu Barcelonès ha presentat les novetats en les bases i el jurat del Premi Crexells. Entre els canvis, destaca que les editorials i autors d’obres aspirants al 47è Premi de Novel·la Catalana Joan Crexells podran presentar les novel·les candidates fins al 15 de febrer sempre que aquestes hagin estat no només publicades sinó també distribuïdes. L’entitat, però, ho desvincula de la polèmica generada l’edició anterior, en què va resultar guanyadora l’obra Crui. Els portadors de la torxa de Joan Buades, publicada per l’editorial eivissenca Edicions Aïllades gràcies al micromecenatge. També com a novetat, la primera selecció d’obres publicades i finalistes serà a càrrec dels socis i sòcies de l’entitat.Així mateix, l’Ateneu Barcelonès organitzarà una setmana del Premi Crexells el mes de març per tal de promoure la difusió i presentació de les obres proposades. La primera selecció d’obres publicades i finalistes serà a càrrec dels socis i sòcies que votaran, d’entre les obres proposades, la millor novel·la publicada. La votació serà el dia de Sant Jordi a l’Ateneu Barcelonès. Així mateix, els clubs de lectura de les biblioteques públiques de Catalunya, participen en la selecció d’obres finalistes amb un vot per club. Les sis novel·les amb més vots seran proclamades finalistes.El Jurat del Premi Crexells, integrat per set personalitats del món de la cultura i escriptura, seran els que escolliran el guanyador. Seran persones amb trajectòries de prestigi, del món acadèmic, autors, de l’àmbit de la crítica literària i que representin els Països catalans. Les bases també fixen que el premi no es podrà deixar desert. El premi manté la dotació de 6.000 euros en metàl·lic i un trofeu d’un artista destacat. El jurat d’aquest any estarà format per Rafel Argullol, Valèria Gaillard, Lluïsa Julià, Miquel de Palol, Xavier Pla, Carme Riera i Enric Sòria.La vicepresidenta primera de l’Ateneu Barcelonès, Gemma Calvet, assegura que la modificació de les bases busca mantenir “l’origen del guardó” perquè continuï sent un premi “de referència i prestigi” per la literatura catalana. Un dels nous membres del jurat, Miquel de Palol, ha destacat la “gran tradició” del Premi Crexells, amb un canvi de bases que provocarà que els socis siguin els que voten les finalistes perquè el jurat acabi d’escollir.