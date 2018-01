La filla de Benet i Jornet recupera el record del seu pare abans de l’Alzheimer en el llibre ‘Papitu. El somriure sota el bigoti

Dimecres, 24 de gener de 2018 08:35 h

0 Compartir No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



(ACN)- Josep Maria Benet i Jornet és un dels dramaturgs més reconeguts del país i un dels principals renovadors del teatre català. Papitu. El somriure sota el bigoti (Columna) és l’homenatge que li fa la seva filla, Carlota Benet, un “catarsi” (com ella mateixa l’ha definit) per recuperar una memòria que l’Alzheimer que pateix pot fer miques. L’obra s’endinsa en la veu literària de Benet i Jornet i, alhora, en l’aspecte més quotidià, mesclant el mon de fantasia que compartien pare i filla amb algun record “inventat”. Segons ha explicat Carlota Benet, el llibre busca ser el testimoni de “dues persones que s’estimen” i que una de les quals pateix un procés de “decadència”. Una obra que li ha permès “sortir de l’armari” i reconèixer-se a si mateixa com a escriptora.