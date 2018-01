[Avançament editorial] CARLES RIBA. BIOGRAFIA I ANTOLOGIA POÈTICA COMENTADA

Divendres, 26 de gener de 2018 17:40 h

Albert Manent i Jaume Medina



Edicions Cal·lígraf



Aquests dies arriba a les llibreries el volum Carles Riba. Biografia i antologia poètica comentada, un llibre que recupera la biografia del poeta que va redactar l’escriptor Albert Manent, completada amb una antologia dels seus poemes més destacats, triats i comentats pel professor Jaume Medina. Una bona oportunitat per a endinsar-nos en l’univers vital i poètic d’un dels noms referencials de la cultura catalana.



Poeta, narrador, crític literari, traductor i acadèmic, la trajectòria vital i intel·lectual de Carles Riba és d’una intensitat aclaparadora. Algunes de les seves traduccions —l’Odissea d’Homer, els Poemes de Kavafis, etc.— es mantenen encara avui com a cims indiscutibles de la llengua catalana. L’obra poètica de Riba, no gaire extensa però fonamental, va marcar el camí de les generacions successives. Vida i obra, doncs, entrellaçades per les plomes de l’escriptor Albert Manent i l’estudiós Jaume Medina, que ens ofereixen una visió completa del que va ser i del que va escriure Carles Riba.



Us oferim les primers pàgines d’aquest llibre.