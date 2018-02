Superlópez, Jack Kirby i el 'boom' del còmic dels 70 i 80, protagonistes del Saló del Còmic 2018

Dimecres, 7 de febrer de 2018 09:00 h

(ACN)- Un superheroi d'estar per casa, l'entranyable Superlópez, serà el protagonista del cartell 36a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Una manera de retre homenatge al personatge, que enguany celebra el seu 45 aniversari, però també al seu autor, el dibuixant Jan. Un altre dibuixant, Jack Kirby (1917-1994), una de les estrelles de la Marvel i considerat el King of Comics també estarà present en una de les exposicions de la fira així com una retrospectiva d'autors i autores de l'anomenat boom del còmic per a adults a l'estat espanyol d'entre finals del 70 i principis dels 90.



Els amants del còmic tenen, doncs, una nova cita amb el seu gènere preferit entre el 12 i el 15 d'abril a la Plaça Univers i als palaus 2, 4 i 5 del recinte Montjuïc de la Fira de Barcelona.