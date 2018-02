El nou segell Prometeu Edicions arrenca amb la voluntat de donar a conèixer autors inèdits de gèneres minoritaris

Dijous, 8 de febrer de 2018 09:25 h

La primera obra que publiquen és un volum amb els textos de la poetessa brasilera Hilda Hilst



(ACN)- El director i editor de Prometeu Edicions, Xavier Arola, ha presentat el nou segell que neix per publicar a autors internacionals "disruptius" amb els cànons socials i artístics, inèdits en català, de gèneres minoritaris com el teatre, la poesia o la prosa poètica i acompanyats d'una traducció "amb personalitat pròpia". El nou segell editorial s'estrena amb l'edició del volum que reuneix diferents obres de l'autora brasilera Hilda Hilst, Del desig, amb un tiratge d'un miler d'exemplars. Prometeu Edicions aposta per facilitar la comprensió dels treballs amb una producció "acurada" i "estètica" dels continguts, la incorporació de pròlegs i notes introductòries per contextualitzar les obres, amb edicions bilingües i amb la presència d'àudios per complementar l'experiència de la lectura amb la fonètica original.



El també soci i director de l'editorial El Cep i la Nansa, Xavier Arola, ha subratllat que el nou segell aposta per aquells autors que han fet una defensa de la llibertat d'entendre el món i de l'expressió literària i artística. Concretament, d'aquells noms que han estat "disruptius" amb els cànons socials, artístics i literaris. Els treballs aniran acompanyats de recursos que "facilitaran" la comprensió i l'absorció dels continguts.



Edicions bilingües



En aquest sentit, Arola ha explicat que les obres es publicaran de forma bilingüe, amb la llengua original i en català. "Preservarem la versió original acompanyada d'una traducció amb personalitat", ha assegurat.



Precisament, segons han explicat, la qualitat de les traduccions és una de les seves preocupacions. "Presentem traduccions que van més enllà de la literalitat perquè dotarem les edicions amb pròlegs extens que situaran al lector perfectament, per exemple", ha concretat. El segell de l'editorial vilanovina també publicarà Deliri d'amor d'Alda Merini, Si poc cobrem res paguem de Dario Fo i El Teatre de Natalia Ginzburg. De cada un dels volums se'n farà un miler d'exemplars de tiratge.



Del desig, un recull de poemes "provocadors"



Prometeu Edicions arrenca amb la publicació Del desig, un recull de poemes "provocadors", "reflexius" i "eròtics" de la brasilera Hilda Hilst, en l'any en que la Festa Literària Internacional de Peraty, el festival literari més important del Brasil, homenatja a Hilst. La prologuista del llibre Helena González ha assegurat que Hilst és un nom "imprescindible" de la poesia brasilera marcada per tres prejudicis: ser una poeta que gaudia de la seva sexualitat lliurement, amb unes obres "hermètiques" i amb una línia literària "eròtica" i "obscena". Segons González, aquests tres elements que van marcar la vida de la poetessa, la converteixen en un nom "fascinant".