Un volum recupera la biografia actualitzada sobre Carles Riba de Manent i una antologia poètica

Dijous, 8 de febrer de 2018 17:50 h

Edicions Cal·lígraf busca apropar el poeta a tots els públics(ACN)- Edicions Cal·lígraf ha recuperat en un volum la biografia que va publicar l'any 1963 l'historiador Albert Manent (Premià de Dalt, 1930–Barcelona, 2014) sobre l'escriptor Carles Riba i l'ha actualitzat, completat i acompanyat per una antologia poètica, que fa un recorregut per les obres de Carles Riba, triada i comentada pel doctor en Filologia i catedràtic de la UAB Jaume Medina (Vic, 1949). El resultat d'això és el llibre Carles Riba. Biografia i antologia poètica comentada . En declaracions a l'ACN, l'editor de Cal·lígraf, Ramon Moreno, ha ressaltat que l'objectiu de l'editorial amb aquest volum és apropar Riba "a tots els públics amb una biografia breu, precisa i ben documentada i una antologia comentada".Albert Manent va escriure la primera biografia sobre Carles Riba després de la mort del poeta per encàrrec de Joan Oliver, un text que actualment ja estava descatalogat. "Hem mantingut el text original i l'hem retocat lleugerament", ha destacat Moreno, qui ha afegit que "era una biografia molt potent, incisiva i significativa, ja que no es deixava cap aspecte de la seva vida". Manent va morir l'any 2014 i el seu fill ha ajudat i col·laborat amb l'editorial en aquesta nova edició.Edicions Cal·lígraf va fer un encàrrec a Jaume Medina perquè fes una antologia dels poemes de Riba, que "abastessin tota la seva obra, que no es deixés cap dels poemaris que va editar i que fes una interpretació i el comentari sobre els poemes per situar-los en el seu context i per fer arribar l'essència dels poemes ribians". "La única condició que li vam posar (a Medina) és que hi hagués un poema de cada un dels llibres que Riba va fer", ha afegit. "Ens dona tota la visió i tot el recorregut vital i poètic de Riba des del primer fins el darrer llibre".Moreno ha indicat que volien apropar a tothom la figura de Riba que a vegades "és considerat com un poeta difícil perquè treballava la llengua i va tenir aquesta fama. Hem volgut apropar-lo a tots els públics amb una biografia breu, precisa i ben documentada i una antologia comentada". Compromís amb el país A l'editor de Cal·lígraf sempre l'ha meravellat i li ha cridat l'atenció que Riba "tenia clar que volia ser un intel·lectual i va dedicar tota la seva vida a viure de la literatura i de la cultura". Moreno també ha apuntat el compromís del poeta amb el país des de l'intent amb la Fundació Bernat Metge d'apropar alguns títols referencials de la cultura clàssica a Catalunya i la seva activitat a l'exili i el seu retorn.