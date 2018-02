Mor Joan Fontcuberta, traductor d’Stefan Zweig

(ACN)- El traductor Joan Fontcuberta ha mort. Nascut a Argentona (Maresme) el 1938, Fontcuberta era catedràtic d’universitat i professor de traducció a la Universitat Autònoma de Barcelona. De l’alemany, destaquen les seves traduccions de l'escriptor austríac Stefan Zweig com El món d’ahir (2001), Els ulls del germà etern (2002), Fouché, retrat d’un home polític (2004), Montaigne (2008), La impaciència del cor (2010), L'embriaguesa de la metamorfosi (2015), Clarissa (2017) i Por (2018), tots publicats a Quaderns Crema, que ha lamentat la mort de Joan Fontcuberta. Precisament, Fontcuberta va rebre el 2010 el Premi Ciutat de Barcelona per la traducció de l'obra La impaciència del cor.A més de Zweig, també va realitzar traduccions de l'alemany de Peter Stamm, Thomas Mann, Franz Kafka, Günter Grass, Hermann Broch (La mort de Virgili, premi de la Institució de les Lletres Catalanes el 1991), Thomas Bernhard, Heinrich Heine i Hugo von Hofmannsthal. De l’anglès, Fontcuberta va traduir obres d'Arthur Conan Doyle, Mark Twain i Graham Greene.

