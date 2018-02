El Gremi de Llibreters de Catalunya escull Maria Carme Ferrer com a nova presidenta de l'entitat

Dijous, 15 de febrer de 2018 17:00 h

(ACN)- El Gremi de Llibreters de Catalunya ha escollit Maria Carme Ferrer com a nova presidenta de l'entitat en substitució d'Antoni Daura. Ferrer, que és gerent de la llibreria Troa Empúries de Girona, ha estat escollida per unanimitat en l'única candidatura presentada. La llibretera assumeix el càrrec amb la voluntat de "potenciar la formació del sector i construir estratègies per fomentar la lectura". Per la seva banda, Daura deixa el càrrec després de vuit anys que qualifica "de difícils per la situació econòmica però intensos i estimulants en què s’ha avançat en projectes innovadors" com l’Escola de Llibreria o Libridata.



La nova presidenta del Gremi ha assenyalat que la intenció de "fomentar la comunicació i el diàleg amb les administracions per a construir estratègies comunes de suport i foment lector" sobretot entre els més petits. "Hem de fer que les llibreries siguin properes, que els nens i nenes vinguin i que els professors triïn llibres adequats", ha dit.



Per la seva banda, Daura deixa el càrrec després de vuit anys que qualifica "de difícils per la situació econòmica però intensos i estimulants en què s’ha avançat en projectes innovadors" com l’Escola de Llibreria, la primera de l’Estat i de la qual n’han sortit llibreries noves o Libridata, eina sectorial de gestió i coneixement del mercat. La nova junta comptarà amb Paula Jarrín, de la Llibreria Al·lots, com a vicepresidenta; Marc Caparrós, de la Llibreria Cinta, com a vicepresident segon; Irene Tortós, de la Llibreria L'Altell, com a secretaria, i Carme Prims, de La Caixa d'Eines, com a tresorera.