Principal Noir, nova col·lecció de novel·la negra de l’editorial Principal de los Libros

(Redacció)- Els amants del gènere negres tenen un nou punt de provisió de material amb la nova col·lecció Principal Noir que acaba de posar en funcionament l’editorial Principal de los Libros (que també té els segells Àtic dels Llibres i Ático de los Libros).El primer llançament de la col·lecció ens porta un noir rural francés de la mà de Colin Niel, una de les veus més prometedores de la novel·la negra francesa actual. Solo las bestias és la seva primera novel·la ambientada a França (les seves tres obres anteriors estaven situades a la Guyana francesa, on va residir) i ha estat reconeguda amb les premis Prix Polar en Séries de Quais du Polar 2017 i el Prix Landerneau Polar també de l’any 2017.També es pot trobar a les llibreries En realidad nunca estuviste aquí, una novel·la breu i intensa de Lynne Ramsay, en la que es basa la pel·lícula del mateix títol protagonitzada per Joaquim Phoenix.El proper mes de març s’editarà el tercer títol de la col·lecció, En la tormenta, de Flynn Berry, una “inquietant novel·la negra atmosfèrica” en paraules del editors.

