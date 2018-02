Ramon Solsona guanya el 18è Premi Amat-Piniella amb 'Allò que va passar a Cardós'

Dissabte, 24 de febrer de 2018 18:15 h

El guardó reconeix la millor obra narrativa de temàtica social contemporània publicada entre les tardors del 2016 i el 2017(ACN)- L'escriptor barceloní Ramon Solsona ha estat guardonat amb el 18è premi Joaquim Amat-Piniella per l'obra Allò que va passar a Cardós ( Proa, 2017 ). El guardó, convocat per Òmnium Bages i l'Ajuntament de Manresa, reconeix la millor obra narrativa de temàtica social contemporània publicada entre la tardor de 2016 i 2017. El jurat, format per Genís Sinca, Toni Mata, Llorenç Capdevila, Montserrat Caus i Jordi Estrada, ha triat aquesta obra entre les quatre finalistes d'enguany on també hi havia Argelagues de Gemma Ruiz, La sorra vermella de J. N. Santaeulàlia, i L'últim passatge de Walter Benjamin d'Enric Umbert La novel·la Allò que va passar a Cardós barreja realisme, fina ironia i humor domèstic. Retrata, amb una gran varietat de registres, una vall del Pirineu trasbalsada per la construcció de pantans i galeries subterrànies, on l'assassinat d'un guàrdia civil, l'hivern de 1965, en ple franquisme, ho remou tot.Ramon Solsona és una de les veus consolidades de la narrativa catalana actual. Traduït al castellà, al francès i al romanès, és autor dels volums de relats, Llibreta de vacances (1991) i Cementiri de butxaca (2006), i de mitja dotzena de novel·les: Figures de calidoscopi (1989), Les hores detingudes (1993), DG (1998), No tornarem mai més (1999), Línia blava (2004) i L'home de la maleta (2011), amb la qual va guanyar el Premi Sant Jordi. Com a divulgador de la llengua, és conegut per les seves col·laboracions a TV3, Catalunya Ràdio i RAC1. També va col·laborar durant molts anys al diari Avui, com a articulista, i ha fet de guionista en sèries com Estació d'enllaç (1996).La cerimònia d'entrega del guardó s'ha emmarcat dins de la Festa de la Llum, que se celebra aquests dies a Manresa, i coincidint amb què la capital del Bages és aquest 2018 Capital de la Cultura Catalana.