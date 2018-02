Editorial Comanegra i l'Institut del Teatre publiquen una antologia teatral dedicada a l'escriptor suec August Strindberg

Dilluns, 26 de febrer de 2018 18:00 h

ACN)- L'editorial Comanegra i l'Institut del Teatre han editat una antologia teatral de l'escriptor suec August Strindberg (1849-1912), que recull l'evolució de les principals preocupacions de l'autor en el context de crisi de la consciència individual i col·lectiva a Europa amb les obres El viatge de Pere l’Afortunat (1883), La més forta (1888), Dansa de mort (1905) i La sonata dels espectres (1908). També inclou reflexions teòriques, com el pròleg de La senyoreta Júlia, el Memoràndum adreçat als membres del Teatre Íntim o una selecció de cartes a August Falck, que completen el volum. El llibre August Strindberg forma part de la col·lecció de textos teatrals Dramaticles, editada per Comanegra i l'Institut del Teatre.



Comanegra ha apuntat, que Strindberg va ser "un dels autors més influents de les lletres sueques, que va fer de la seva dramatúrgia del jo la base per a la renovació del teatre modern en el tombant dels segles XIX i XX". L'editorial també ha ressaltat que alguns dels escrits, inclosos en l'antologia, són en alguns casos inèdits tant en català com en castellà i permeten endinsar el lector "en les idees de Strindberg sobre la direcció escènica, la direcció d'actors i l'escriptura d'obres dramàtiques".



Tots els textos han estat traduïts per Carolina Moreno Tena, excepte l'obra Dansa de mort, traduïda per Feliu Formosa i publicada el 1976 per Edicions Robrenyo, revisada ara per ell mateix. L'edició compta també amb un estudi introductori a càrrec de Carolina Moreno Tena i Teresa Vilardell, que inscriu Strindberg en la Modernitat i obre vies per explicar-lo més enllà de la pulsió biogràfica habitual.



La col·lecció Dramaticles, editada per Comanegra i l'Institut del Teatre, va néixer el 2016 i ha publicat obres d'autors catalans contemporanis com Lluïsa Cunillé, Pere Riera i Josep Maria Miró, així com textos clàssics de Luigi Pirandello, Harold Pinter i Jean Anouilh.