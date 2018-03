Joan Miquel Capell guanya el IX Premi Crims de Tinta amb la novel·la 'Wad-Ras'

Divendres, 2 de març de 2018 17:25 h

0 Compartir No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



(ACN)- Joan Miquel Capell ha estat el guanyador de la novena edició del Premi Crims de Tinta, que convoca l'editorial RBA, amb l'obra Wad-Ras, basada en un cas real investigat per l'autor com a mosso d'esquadra. L'autor va formar part durant 32 anys del cos de Mossos d'Esquadra. El jurat destaca en primer lloc la capacitat de l'autor per plasmar la realitat de les presons de dones a través de la mirada de dos joves agents que comencen la seva carrera com a policies. També ha tingut en compte la recreació de l'ambient i el país del 1991 i, particularment, l'àmbit dels Mossos d'Esquadra en un moment clau de la seva història. ‘Wad-Ras’ arribarà a les llibreries el proper 5 de març.El jurat, constituït per Paco Camarasa, llibreter; Cristina Manresa, comissària del cos de Mossos d'Esquadra; Carlos Zanón, escriptor i comissari de BCNegra; Miguel Ángel Díaz, propietari de la llibreria SomNegra i Jordi Rourera, editor d'RBA; ha decidit atorgar el premi a la novel·la de Joan Miquel Capell per la versemblança i el realisme de la trama, cenyida a la millor tradició de la novel·la procedimental. Instituït pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya l'any 2008, i convocat per RBA des del 2014, el Premi Crims de Tinta s'ha convertit en un referent del gènere negre en català i ha contribuït a normalitzar-lo i consolidar-lo. Altres autors que han guanyat el Crims de Tinta en edicions anteriors són Marc Pastor, Carles Quílez, Teresa Solana, Agustí Vehí, Andreu Martín, Emili Bayo, Núria Cadenes o l'any passat Marc Moreno.La novel·la es basa en el cas real d’una reclusa que va morir a la presó de Wad-Ras, segons semblava, per una sobredosi d'heroïna. Inesperadament, el jutge encarrega la investigació als Mossos d'Esquadra que, per primera vegada, veuen com se'ls assigna un cas com a policia judicial, des de la reinstauració del cos. La decisió, però, no agrada a tothom.