Martí Gironell recull el 38è Premi Ramon Llull 2018 per la novel·la 'La força d'un destí'

Dimarts, 6 de març de 2018 17:55 h

(ACN)- L'escriptor i periodista Martí Gironell (Besalú, 1971) ha rebut el 38è Premi Ramon Llull 2018 per la novel·la La força d'un destí, editada per Columna Edicions. Es tracta d’una obra dedicada a l'emprenedor català amb orígens càntabres, nascut a Santander, Ceferino Carrión i que després esdevindria a Estats Units, Jean Leon. Després de recollir el premi, Gironell ha assenyalat que aquesta novel·la reflecteix "un somni fet realitat" d'un home que va anar a Estats Units a per crear-se una altra vida perquè aquí se sentia engabiat i creia que no se'n sortiria.



El protagonista Ceferino Carrión va fugir de l'Espanya franquista amb 25 anys i es va embarcar a bord d'un vaixell al port de Le Havre, a França, en direcció als Estats Units. A Nova York va canviar d'identitat i es va convertir en ciutadà nord-americà amb el nom de Jean Leon. La sort el va portar a viure a tocar de les estrelles de cinema que admirava. De fet, amb James Dean van projectar un restaurant plegats i malgrat la seva mort va obrir La Scala, un establiment que es va convertir en el referent de Hollywood dels anys 50 i 60 amb estrelles habituals com Paul Newman, Warren Beatty, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor o els Kennedy. Leon va tornar a Catalunya per comprar uns terrenys al Penedès i elaborar el seu propi vi. Gironell ha assenyalat aquelles estrelles de Hollywood adoraven a Jean Leon, era "com un Déu petit, com el director d'orquestra de la vida quotidiana d'aquestes persones perquè quedaven humanitzades a través dels seus ulls".



La força d’un destí ha estat publicada per Columna Edicions el passat 28 de febrer en català. Properament serà traduïda al castellà i al francès. En castellà l’editarà l’Editorial Planeta i en francès serà publicada més endavant per l’editorial Belfond.



L’obra de Gironell



Entre els llibres publicats per Gironell hi ha El pont dels jueus (2007) i un any després va guanyar el Premi Néstor Luján de novel·la històrica el 2008 amb La venjança del bandoler. Després va publicar L'arqueòleg (2010), L'últim abat (2012), El primer heroi (2014) i el 2015 va publicar Strappo i el conte infantil El nen dibuixat.