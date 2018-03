[Agenda] Presentació del llibre 'Barbarroja, el pirata del Mediterráneo' de Rafael Algarra

Dilluns, 12 de març a les 19 hores a la Llibreria Claret de Barcelona (Roger de Llúria, 5) Barbarroja és un relat històric i una apassionant novel·la d’aventures que ens situa a la Mediterrània dels regnats de Ferran el Catòlic i Carles I. Pirata per a uns i cabdill per als musulmans, Barbarroja i la seva tripulació es van convertir en els amos del Mediterrani, qüestionant el poder de les grans monarquies europees.

