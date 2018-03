La ‘Revista de Girona’ dedica dossier a les editorials gironines

Dijous, 22 de març de 2018 18:20 h

0 Compartir No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



La Revista de Girona dedica les pàgines centrals del seu darrer número (el 307, corresponent als mesos de març-abril) a les editorials que tenen actualment la seu a les comarques gironines.



Protagonistes d'aquest darrer número de la Revista de Girona gràcies a un extens dossier de més de quaranta pàgines, coordinat pel gestor cultural Jordi Dorca, les iniciatives editorials que en aquests moments hi ha a les comarques gironines aposten per aquest ofici «sense por de les dificultats financeres ni dels mals presagis apocalíptics de la fi del llibre en paper que des de fa temps els adeptes del sant digital pregonen per tots els fòrums possibles».



Editorials gironines



Al llarg de quaranta pàgines Jordi Dorca i els col·laboradors que han participat en la redacció del dossier (Xavier Carmaniu, Josep Campmajó, Mar Bosch, Jordi Camps, Eva Vàzquez, Josep Pujol, Salvador Garcia-Arbós, Mercè Sibina, Josep Pastells, Bàrbara Julbe, Mar Bosch, Coralí Pagès, Eudald Camps i Martí Sabrià) van desgranant el món editorial gironí dedicant diferents articles a les editorials més importants, a través dels editors i de les obres més destacades que han publicat, i n'analitzen les característiques i el tarannà. Entre les editorials que s'hi tracten hi ha: Atalanta, Brau Edicions, Edicions Cal·lígraf, Curbet, Vitel·la, Edicions Baix Empordà, Ela Geminada, Ficta, Editorial Gavarres, Gregal, Batet, Llibres del Segle, El Llop Ferotge, Edicions a Petició, Rupes Nigra, Sidillà, Edicions Tremens, Úrsula Llibres i Gorbs Edicions.