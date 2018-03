El premi 'El lector de l'Odissea' es seguirà celebrant amb un canvi de format que premiarà obra ja publicada

Dimarts, 27 de març de 2018 19:30 h

(ACN)- Els organitzadors del premi de narrativa en llengua catalana El lector de l'Odissea han anunciat la convocatòria de la 19a edició del certamen, que replantegen després d'haver perdut el suport de l'editorial RBA-La Magrana. Si fa un any anunciaven la fi del concurs literari i avançaven la intenció d'impulsar un nou projecte, finalment han apostat per mantenir el nom històric del premi i del jurat, format per 100 lectors. A diferència de les 18 edicions anteriors, però, el jurat ja no valorarà obres inèdites per premiar la millor amb la seva edició i publicació. A partir d'ara, els 100 lectors hauran d'avaluar 20 obres de narrativa catalana publicades durant el darrer any (en un període que començarà i acabarà per Sant Jordi). Carmel Carrillo, organitzador del certamen, ha assegurat que "el canvi de format no afecta la filosofia del premi, basada en contribuir en la promoció de la literatura catalana i de convertir-se en un mitjà d'integració de persones nouvingudes que fan cursos de català".